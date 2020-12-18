邱男被逼用釘書機釘自己的嘴巴。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

邱男身上傷痕累累。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣邱姓男子過去8年受雇於彭姓兄弟，於水電行工作，日前指控雇主長期對他凌虐，控制他自由，甚至要求他吃大便或狗糞、釘書機釘舌頭，邱男上月獲救後，日前前往派出所報案，警方也依妨害自由罪嫌偵辦。

而受指控的雇主彭姓兄弟則聲稱，並無邱男所聲稱的事件，邱男受傷為跌倒，也沒限制他的自由。

邱姓男子8年前看上彭姓兄弟開出包吃包住的工作條件，因此前往應徵，並乾脆住在公司，未料彭姓兄弟不但沒有給付薪資，還會說邱男工作失誤造成公司損失，逼邱簽下200萬元本票，對他拳打腳踢，甚至吊起來用電纜線抽打，邱男還曾因此被打到住進加護病房。

據了解，邱男在公司還睡在狗籠旁邊的躺椅，而邱男為了不讓家人擔心，也不敢透露遭虐實情，直到上個月他被逼著用釘書機釘自己的舌頭照片傳出，家屬才發現事態嚴重，立即救人，彭姓兄弟甚至曾逼邱男吞狗屎、他們所拉出的大便，為了避免吃下所有大便，邱男還會將屎藏在褲子口袋。

邱男個性憨厚，遭虐也傻傻接受，後來才逐漸了解他是被虐待，但因身分證、健保卡及本票都在彭姓兄弟手中，直到家人救他並報警，他才終於脫離長期遭虐的環境。

(中時 )