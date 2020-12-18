難得可以到健身房運動，讓平時獨居在家的長輩，露出難得的微笑。(吳建輝攝)

今天華山在員林服務的長輩，齊聚員生醫院不老健身房，由專業的護理師在旁協助，指導器材運用。(吳建輝攝)

長期認助華山孤老服務費的員榮、員生醫院，知道今年因疫情募款不易，一口氣加碼認助20名孤老長輩。(吳建輝攝)

彰化縣老人年口比例高，華山在彰化服務的獨居長輩就高達1750位，長期認助華山孤老服務費的員榮、員生醫院，知道今年因疫情募款不易，一口氣加碼認助20名孤老長輩，18日還邀請獨居長輩，到醫院的不老健身房運動，副總院長涂川洲也親自陪同，涂川洲說，拋磚引玉，希望能一起陪伴獨居長輩挺過這波疫情的低潮，讓愛遠傳。

今天華山在員林服務的長輩，齊聚員生醫院不老健身房，由專業的護理師在旁協助，讓平時獨居在家的長輩，露出難得的微笑，77歲的范奶奶就說，因為獨居心情鬱悶，頭腦也不動，連帶影響記憶，多虧華山帶領她走出戶外，讓她的獨居生活不再孤單。

員榮醫院總院長張克士說，今年因為疫情關係，華山相較往年比起，募款更加艱難，過去醫院認助每位長輩1年15000的服務費，總共10位，明年度將加碼到20位，希望藉此呼籲更多有能力付出的在地企業，一起來守護員林的弱勢獨居長輩。

華山彰化區縣站長黃玉芬表示，受到疫情影響，募款相比去年同期整整少了3成以上，還好有員榮、員生醫院長期的支持，今年遇到疫情還加碼認助，加碼總認助金額達到30萬元，為這股疫情寒冬帶來溫暖，相當感謝員榮、員生醫院的支持。

(中時 )