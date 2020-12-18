雖然民主黨總統當選人拜登在14日的選舉人團投票仍以306票之姿確定將成為下一任白宮主人，不過堅持不願意認輸的美國總統川普向幕僚透露，就算等到明年1月20日的拜登就職日時，他仍不願意離開白宮。不過，美國前總統歐巴馬先前曾表示，萬一川普死待在白宮不走，將被海豹部隊拖出去。

堅持不願意認輸的美國總統川普向幕僚透露，就算等到明年1月20日的拜登就職日時，他仍不願意離開白宮。

據美國有線電視新聞網引述知情人士透露，自選舉人團票輸給拜登後，川普對幕僚大發脾氣。報導稱，原本上月川普在私下願意承認自己已輸了，不過在川普律師團主帥朱利安尼（Rudy Giuliani）與資深法律顧問艾莉絲（Jenna Ellis）鼓吹下才回心意轉。

報導指出，川普在確定輸掉大選後，仍考慮如何翻盤大選結果，甚至處心積慮要報復那些背叛他的共和黨人、大選前一向力挺他的《福斯新聞》主持人與主管、國會議員以及內閣成員。不過一名幕僚透露，「川普被餵了太多不實訊息，導致他認為自己贏來的大選被偷走了」。

至於川普是否有可能參加拜登的就職典禮，數位身旁幕僚早已表明，關於此議題川普連想都不願意想，拒絕討論任何有關離開白宮的事。

另外，多位白宮幕僚也透露，雖然川普不願意認輸，但隨著待在白宮的日子已進入倒數計時，包括他的商業上的密友與白領犯罪等百名盟友，排隊等著川普運用最後的總統特赦權。自川普輸掉大選以來的6周內，西廂房的員工收到無數致電與致信，期盼向川普表達獲得特赦。一名處理特赦的白宮工作人員透露：「這些尋求特赦的人們希望他們憑著過去對川普的忠誠，現在就能得到回報」。

雖然川普聲稱不願離開白宮，不過前總統歐巴馬先前在接受脫口秀訪問時，被問到白宮是否有地方可以躲起來，對此他表示「我們能夠派出海豹部隊把川普揪出來」。

(中時新聞網)