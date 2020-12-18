面對不雅影片風波逐漸延燒，P. League＋聯盟執行長「黑人」陳建州，18日下午親上火線痛批數位性暴力，甚至一度講到眼眶泛紅，「在此呼籲大家別再傳閱、擴散或散布這些影片，但挑在明天新聯盟開幕前爆料，很明顯是衝著我們來的！」

陳建州表示，今天上午已跟高檢、體育署、教育部、警政署、法務部等政府部門開過會，接下來將配合檢警找出幕後集團，「我們從明天開幕戰開始，也會請警檢進駐球場，日後也會進行法治教育，努力化被動為主動，杜絕數位性暴力。」

「我想這些受害的球員，日後仍要面對大眾，請大家抱持同理心，因為這些球員也有可能是你家孩子，他們有可能因為那些影片，造成從此不敢再次站上球場打球，」陳建州表示，「或許小一點的球員會放棄打球，大一點的甚至走上絕路。」

陳建州強調今天之所以站出來說話，就是想要展現他與P+聯盟將會站出來保護這些球員，讓他們產生安全感，「既然發生了就要面對，我們必須強硬回應，只是也請大家要用『不雅』影片報導，起碼也要說明是『自慰』、『打手槍』畫面。」

「我想這或許是個機會，在這次影片風波當中，就跟我創辦這個新聯盟一樣，必定充滿不同危機，就讓我們一起保護這些受害球員，也讓一切風波止於今天，」陳建州說，「明天大家就是來到彰化現場，觀看相隔20年再現的職籃比賽。」

(中時 )