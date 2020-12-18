首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」上月舉辦，不到一個月即產出具體成果，雙方本月15日簽署《台美科學及技術合作協定》，將有助雙方在科技領域更進一步的合作與交流。

外交部長吳釗燮表示，在短短不到一個月內順利促成簽署協定，充分展現高度互信、密切的合作夥伴關係。相信透過此協定能深化雙方科學研究、技術創新領域合作，提升雙方人才在先進科技上的交流並在科技領域展開戰略夥伴關係，共同維護繁榮且自由開放印太地區。

美國在台協會（AIT）處長酈英傑說，他曾經在美國駐南非使館擔任環境科技衛生官員，也在美國駐北京大使館擔任主管環境、科技和衛生事務的參贊，「我非常了解這項協定對美台關係有多麽重要。」

酈英傑指出，雖然美國和台灣簽署的科技合作備忘錄數量多，但今天這個協定，將更能大大深化、拓展美台科技合作關係，這項協定提供迫切需要的法律框架，使其進一步推動科學研究、釋放技術及創新潛力，並確保研究完整性，使智慧財產權受到保護。更重要的是，這項協定也象徵美台之間信任、共享價值，美台間向來有著悠久合作歷史，在科技領域更是如此，透過雙方共享創新、創業精神，將能確保美國與台灣在科技領域的往來交流，並都從中大大獲益。

酈英傑強調，雙方產、學、研界的傑出人才共同合作，全世界都會從美台持續創新、科技合作當中獲益良多，「就像我常常說的，美國與台灣是真朋友，正在一起取得真進展。」

(中時 )