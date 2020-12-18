【愛傳媒簡秀枝專欄】讓美術館成為城市美好生活的存在，高雄美術館長李玉玲，3年來翻轉了整個白盒子形象，全方位開放、當代友善、可親近性不再是口號，躍身為在地與全球關注的專業美術館。

在北美館長林平即將去職，美術館長官派酬庸爭議甚囂塵上，李玉玲以美術館法人第3年，交出這樣的成績單，彌足珍貴。

高雄曾被喻為文化沙漠，高美館也只是地方美術館，如今，26歲的建築物，歷經去牆開窗大整容，把美術館場域從展間打開，擴延到周遭的40公頃生態園區，增加進館通道，打造美侖美奐的步道，池水清澈，魚游鳥飛翔，常見晨起運動市民，傍晚親子入園互動頻頻，而和著浪漫燈暈的花前樹下，成為情侶約會勝地，高美館重新被定義，「高美館藝術生態園區」更是觀光客眼中高雄城市一日遊的新亮點。

今年57歲的李玉玲，其實是台北人，學經歷完整，台大外國語言學系學士、日本上智大學比較文化學系碩士、美國紐約大學美術史及建築史學系碩士、美國紐約大學美術史及建築史學系博士。

曾於台灣、日、美等國求學、教學，研究領域包括：當代藝術、公共藝術、文化產業及藝術行政，是典型的專業菁英下鄉奉獻。

2017年急於推動美術館法人化的高雄市政府，苦口婆心獵才有成，把李玉玲從台新基金會藝術總監的位置上，禮聘南下。

2017年當高美館舉行23年館慶時，李玉玲銜命受任，以美術館法人元年，提出鴻大願景，推動高美館轉型，從軟體到硬體，焚膏繼晷埋頭苦幹。

尤其為期7個月的整修時間，秉持著「修館不休館」的前提，讓高美館依舊扮演高雄文化圈中的耐力駱駝，堅守研究、典藏、展示、教育推廣的多重功能，擴張多樣化的公共服務想像，實踐許多重要而精彩的企劃，例如，線上閱聽、跨域講座、生態導覽、校園推廣以及社會資源連結。

如今李玉玲南下奮戰3年之餘，透過4組頂尖建築團隊的通力合作，高美館成為市民文化生活的廣場，凝聚市民期待，把藝術生活化，讓美術館成為城市美好生活的火車頭，優雅上路，備受矚目。

這個以「美術館作為城市美好生活的存在」，不只是李玉玲始終如一的信念，更是高美館團隊的願景，繼去（2019）年成立自有品牌「高美書屋」，提供創意選物、咖啡輕食等服務外，人文餐廳「抱一茶屋」、「帕莎蒂娜」咖啡輕食館，一一就緒，讓2021年元月高美館重開館，進入倒數，國際特展、藝術美饌、典藏選品、翠意光環境⋯，高美館擕手在地美學品牌，期待共創了城市美好生活的存在。

曲指一算，距離2021年元月的重開館，不過月餘，李玉玲與高美館團隊逐一端出令人耳目一新的藝術大菜，包括兼具廣度和深度的展覽內容，各樓層展覽空間的同步開放，漸次釋放藝術能量，令外界期待不已。

開幕展之一：國際特展《黑盒—幻魅於形：湯尼・奧斯勒》與其在地串連策畫展《歐布澤宇宙》，湯尼・奧斯勒即將飛台，進行2週隔離，親自佈展，上演大戲。

之二：台灣現代藝術大師蕭勤之研究展《象外・圜中—蕭勤八五大展》也在蕭勤客居高雄，安頓晚年，成立基金會後，重磅呈現。

以及館藏常設展《南方作為相遇之所》、市民畫廊《粉彩交響詩—洪秀敏個展》、與學學文化創意基金會合作之《感動牛—兒童暨青少年彩繪 高美特展》，一一上路。明年4月份以新銳藝術家年度盛事《2021高雄獎》，作為啟用4樓展覽室。

高美館前館長李俊賢，被稱為「爐主」，去（2019）年3月因病去世，在逝世二週年後，《前館長李俊賢紀念展TAKAO 台客・南方HUE 李俊賢》也是擲地有聲。

而，高美館27週年館慶大展《泛・南・島藝術祭》，更將展現一座城市美術館強大的包容性。

10日李玉玲館長邀請「抱一茶屋」主人張孝維、「帕莎蒂娜」創辦人許正吉，共同召開記者會，說明藝術美饌的推動成果，並共同享用「抱一茶屋」的人文餐飲，台式燉湯、醉雞糯米飯，配西式沙拉，當極簡空間與東方茶點合璧，果然口頰留香、氣氛宜人。

餐後，李玉玲帶領大家遊園訪勝，40公頃的高美生態園區，散發的綠意美景，今昔對照，仿如說夢，高美館與城市新未來，盡在不言中。

看著纖細瘦削的李玉玲，自信滿滿地比劃園區的改造，人才是一切改變的開始，眼界與信念，讓高美館精彩轉身，「花若盛開蝴蝶自來」，不再是口號！

作者為典藏雜誌社社長

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(中時新聞網)