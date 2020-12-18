【愛傳媒滾動力頻道專欄】你熱愛下廚嗎？曾經有打開烤爐時，烘烤的肉品隨著烤箱門開啟的瞬間，四溢飄香的美味記憶嗎？

如果你碰見宋建良主廚（Fernando），他可能會告訴你一個驚人事實：「當你打開烤箱，冒出越多煙，代表你剛剛烘烤的肉類水分流失的越多；聞到肉品焦香味的時間也不能太長，當時間越久，代表風味流失的越多。」

幾句話，簡單道出了這位曾得過世博會美食與時尚大賽的宋主廚，在歐系與肉類料理長久耕耘中慢烤出的純熟經驗。

講起Fernando與飲食產業的淵源，原是公務員的父親在退休後不久，就帶著年僅12歲的宋建良，舉家搬到了大西洋南端的布宜諾斯艾利斯重啟食品加工廠的生意。

這個地域與文化的遷移，就像為20年後搬回台灣前，早已遊歷過紐約、法國和義大利多國的宋主廚，在餐飲創業的路上定調了註定混血的主旋律，從法國菜、義大利菜到西班牙料理，在鍋鏟與烤爐之間，對他來說，輕鬆駕馭已不在話下，然而伴隨他的經典名言常是：「廚師不是魔術師，美味的關鍵仍在選材，食材本身的新鮮度具備，才有機會創造餐飲魔法。」

回國後，因朋友牽線，Fernando認識了同樣熱愛在食物間「玩耍」的甜點師劉啟任（Rick），當豪邁粗獷的慢火達人，遇上甜點界的點子王，想法上的意外合拍，讓兩人一見如故，開始了一連串的有趣點子。

在疫情來襲至今，Fernando和Rick各自撥出主業以外的時間，決定為大眾在家開伙與日俱增的需求中，以冷凍食品的形式，添進一道意想不到的「酸菜白肉鍋」。

問起兩人怎麼會如此跳躍式的從歐菜和甜點背景中，長成這道中式料理，Fernando說：「我們的本意是讓更多人能嘗試到我們的手藝，其實投入這道料理的開發，不斷嘗試調配的精神，不論與西餐或甜點都是一樣的！」

結合對於食材的嫻熟應用和嚴格的評論家精神，這兩個在業界早已聞名遐邇的飲食玩家，決定再次往線上銷售領域一闖，因應整個消費市場對於開展實體分店的買單程度漸趨轉彎，等在前頭的依然是消費者挑惕的味蕾，默契的火花引領著這兩個「跨系」專家觸及的邊界未能定義，但不論環境再變，他們皆已準備攜手迎擊！

作者為影片創作頻道

照片來源：滾動力頻道截圖。

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(中時新聞網)