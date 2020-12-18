【愛傳媒特約記者吳思賢報導】中天新聞台從有線電視下架後，52台目前呈現「空頻」、「黑屏」。最新民調顯示：70.4%民眾認為「空頻」要快處理，57.9%民眾頻道認為遞補應交由業者決定，57.6%民眾認為NCC公開呼籲的行為不恰當，對於遞補頻道，CNN以16.3%位居第一名，領先第二名寰宇的10.5%不少，華視新聞資訊台只獲得8.9%的支持。

主持記者會的基金會副執行長、元智大學教授周韻采指出，從民調可以清楚看出民眾期待52頻道可以趕快遞補上去，而且希望政府不要插手，主管機關不應該怠忽職守。

立法委員林奕華認為，民意反對政府的手伸進媒體，尤其公廣集團的性質特殊，拿的是政府預算，未必適合。她認為民調首選CNN，或許可以解讀成民眾認為這是政府最不容易伸手的媒體。

立法委員洪孟楷痛批NCC不應該干涉市場運作，這嚴重影響主管機關的中立及獨立性，民調也顯示民眾不信任NCC。

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚指出，從民調可以看出，民眾最不滿電視新聞原因的第一名是政治偏頗，而最期待電視新聞表現的第一名則是政治客觀中立，政治偏差與否，可以作為評估新聞頻道表現的重要指標。賴祥蔚教授更建議NCC應該委託學術團體進行「電視新聞政治偏差」的研究，他擔任理事長的中華傳播管理學會，曾經在2011、2012年兩度進行這項研究，公開監督媒體表現。

根據這份民調，整體而言，民眾普遍不滿意目前新聞頻道的報導品質，學歷越高不滿意程度越高；但是民進黨支持者卻多數滿意，顯見現今新聞頻道可能已嚴重綠化。民眾不滿主因來自於新聞的偏頗報導，認為新聞內容需提供多元社群、團體、地區、及國際新聞等。多數民眾認為NCC不應干預頻道排頻，應交由業者自行決 定，且需盡快處理，不要影響消費者權益。對於未來，民眾重視遞補的新聞頻道的中立性，且報導應有深度與國際性，不要再淪為政黨宣傳工具。針對目前傳出可能遞補的頻道，民眾比較支持CNN，寰宇新 聞台次之，對公廣集團(華視)並沒有顯著的偏好。

財團法人二十一世紀基金會18日上午在立法院舉行記者會，公布這項「有線電視新聞頻道認知調查」，訪問日期是109年12月14-15日，有效樣本1087人，在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.0%之內，採用電話調查方式，以分層比例隨機抽樣進行訪問全臺22縣市年滿18歲的ㄧ般民眾 。

(中時新聞網)