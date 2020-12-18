【愛傳媒採訪中心報導】真的是天兩路滑，有民眾反映捷運站出口的路面平常走起來都很正常，但是每逢下雨天都就會出現「陷阱」，行人路過一定會感覺這裡超滑，正常走路都會有點危險，如果是跑步踏上，恐怕會摔個四腳朝天。

有民眾反映指出，這幾天下雨經過捷運站出口，都會感覺有時腳底超滑，簡直像踩在冰上隨時會跌倒。這名張姓民眾指出，12日晚上大台北下著毛毛雨，他用正常的速度走路經過捷運站出口，忽然覺得有兩、三處地方特別滑，差一點要跌倒。張先生說，他很好奇為什麼多數地面都沒問題，只有兩、三處很古怪，走回去仔細一看，發現特別滑的地面，地磚明顯不同，上面還有三條防滑貼，可見主管機關早就知道這裡的地磚特別滑，只是不知道是因為已經磨損太厲害或什麼原因，防滑貼的效果非常有限。

張先生說，如果有人急著進出捷運站，在下雨天小跑步踏上這幾處地磚，恐怕一不小心就會摔個四腳朝天，對老人與小孩來講更加危險，希望主管機關趕快派人檢驗並且加強防滑，不要等到出意外了才來事後彌補。

愛傳媒記者實地走訪了捷運板橋站3號出口，發現確實如同張先生所說，捷運站出口有貼防滑條的地磚明顯不同，而且貼了防滑條還是非常滑，即使穿布鞋踏上去還是有差點滑倒的感覺，穿皮鞋更危險，請民眾提醒親友經過多小心。新北歡樂耶誕城今天登場，盛況可能超過以往，捷運板橋站出口是許多民眾會經過的地方，主管機關應該快點改善地磚濕滑的問題，以免造成摔倒意外。

(中時新聞網)