副市長吳明機進入店內體驗時下年輕人最流行的公路車虛擬競速。（李俊淇攝）

三重旗艦店內規劃出1500坪的專賣商場以及500坪室內外運動體驗空間。（李俊淇攝）

運動用品連鎖集團「迪卡儂」投資6.5億，在三重國民運動中心旁打造出旗下雙北最大旗艦店，規劃出1500坪的專賣商場以及500坪室內外運動體驗空間，今（18）天舉辦開幕儀式，新北市副市長吳明機出席儀式後，也進店內體驗時下年輕人最流行的數位運動體驗如公路車虛擬競速及球類對抗賽。

吳明機表示，迪卡儂公司投資的三重店，是侯友宜市長任內動工完成開幕的首件招商案，透過市府跨局處合作，在今年3月動土，並9個內完成施工開幕。該公司也配合就業服務處舉辦的7場徵才活動，透過專案合作廣徵運動人才，為新北創造100個以上的就業機會。

吳說，明年將在新北舉辨睽違18年的全運會，迪卡儂也和體育處配合舉辨各式活動，目前仍在洽談明年4月份在三重舉辦的「十項全能運動派對」與全運會結合的合作案，希望能讓該活動成為全運會的熱身前哨站。

迪卡儂三重店長黃靖穎表示，為深耕在地、實踐運動與健康生活，讓人人都能輕鬆享受運動帶來的好處，特別引進數位互動式的運動裝置來體驗國內盛行的跑步、單車、球類等運動，民眾也可透過互動式器材教學系統來自行維修單車及學習各項體適能運動與器材。

經發局表示，迪卡儂三重店為新北招商一條龍投資第44案，至今已完成許多國際招商成功案例，包含DEKRA德凱認證今年進駐林口IoT 實驗總部、2021年初Google將進駐板橋及2021年中凱悅嘉軒酒店新莊開幕。

(中時 )