總統蔡英文今（18日）到高雄，見證內政部空勤總隊最後一批6架黑鷹直升機的交接，以及高雄駐地全新棚廠設施的啟用。

蔡英文官方臉書今發文表示，今天蔡英文來到高雄，見證內政部空勤總隊最後一批6架黑鷹直升機的交接，以及高雄駐地全新棚廠設施的啟用。說到空勤總隊，大家一定對他們駕駛著直升機，在救災救難任務中一馬當先、搶救人命的英勇形象，有高度的尊敬和肯定。

蔡英文稱，事實上，空勤總隊不只要救災、救難，還要負責救護、運輸、觀測等工作，角色相當吃重。這也是為什麼，我們要換裝新機隊、建造新基地，還提高了飛航和修護等人員的鐘點費。

新的機隊有多重要？蔡英文指出，台灣有多座海拔3000公尺以上的高山，只有直升機才能快速抵達。國防部移撥的黑鷹直升機，加裝氣象雷達、搜救巡向器、衛星通訊系統、夜間搜索燈等專業配備後，將能更安全、更快速的執行救援任務。

不過，蔡英文也要提醒大家：空勤任務辛苦又具有危險性，體貼空勤總隊最好的方式，就是登山、出海前，都要做足準備、注意安全，才能根本降低人為因素造成的事故喔！

(中時新聞網)