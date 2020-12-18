網家(8044)旗下PChome 24h購物指出，今年因疫情影響，消費行為改變，帶動全站消費動能強勁，行動端亦有爆發性成長，APP下載數超越500萬，推升雙12業績較平日翻倍成長，且平均客單價創下歷年雙12新高。年終知名品牌吸金力道強，其中SAMSUNG、TTM、ESTEE LAUDER等品牌業績較去年同期成長超過1倍，3C家電如Dell、Dyson以及Nestle、DeLonghi咖啡機業績成長超過60％，iPhone系列手機銷破千台。

網家指出，專注行動端用戶良好使用體驗，PChome 24h購物會員年齡層年輕化，以25～44歲為主力族群，而受到今年宅經濟趨勢影響，亦帶動45歲以上新客數年增60％，促成不少熟齡族群加入。

PChome 24h購物今年強化「會員行銷」及「智慧推薦」兩大面向，升級服務品質，像是會員專屬每月8日的「遇8就發」限定折扣活動，及可以商品優惠價添購的「加價購」服務，皆廣受好評。更透過大數據及AI分析，打造智慧推薦功能及熱銷好貨專區，依會員喜好，推薦個人化的商品，以及演算熱銷商品排行，以購物專區方式吸引消費者眼球。活動上線後，帶動商品加入購物車比例大幅成長10倍。此外，「推播通知」功能最受會員喜愛，可刺激第一時間獲知搶購資訊及優惠活動，提高行動端下單率，熱門商品如iPhone12系列、PS5、特規款口罩，透過即時推播，皆引發消費熱潮，有助營運成長。

(時報資訊)