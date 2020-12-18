永豐金(2890)證券「永豐金櫃買富櫃200報酬指數單日正向2倍」ETN(02003L，簡稱永豐富櫃200正2N)，將於下周五（25日）上櫃掛牌交易，該檔ETN發行期限2年、發行價格5元、年投資手續費1.5%(逐日反應至指標價值內扣除)，小資族只要5千元便可參與櫃買前200大成分股正向2倍槓桿的投資。

永豐金證券衍生商品部副總經理白清圳表示，富櫃200報酬指數涵蓋櫃買市場排名前200名的企業，是最具代表性的台灣中小型股票投資參考指標，適合看好中小型類股高成長力的投資人參與。目前前三大成分股產業為具競爭力的半導業體、今年備受矚目的生技醫療及電子零組件業，分別占指數權重的43.32%、18.49%及6.99%。而且櫃買富櫃200報酬指數今年表現強勁，截至本月15日報酬表現高達24.72%，勝過櫃買報酬指數22.13%。

白清圳也指出，永豐富櫃200正2N（02003L）是以櫃買富櫃200報酬正向2倍指數為追蹤標的，永豐富櫃200正2N具有投資成本低、產品透明度高、交易便利與證券交易稅僅千分之一等優點，最重要的是由發行人全額支付追蹤指數的報酬，在不考慮投資手續費之下，不會有指數追蹤誤差，可以貼緊反應指數的績效表現，以今年6月中掛牌的永豐富櫃200N（020017）為例，掛牌以來至本月15日的指標價值，永豐富櫃200N上漲21.20%，同期間富櫃200報酬指數上漲21.43%，顯示ETN產品會貼近連結指數的走勢。

(時報資訊)