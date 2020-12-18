國家通訊傳播委員會（NCC）不予中天新聞台換照，導致中天新聞台上周五起從有線頻道下架，外界質疑行政院長蘇貞昌介入主導中天新聞台換照案，對於NCC不予換照，外界認為是新聞自由已死，蘇貞昌今在立法院備詢時回應，NCC是獨立機構，委員獨立審酌案件，不是行政院長批准不准，把獨立行使職權說成行政院長主導，完全是把事情混淆，嫁禍栽贓給他，他重申不可能介入。

蘇貞昌今繼續赴立法院接受施政總質詢，民進黨立委黃國書詢問，上周五中天新聞台因換照未過從有線頻道移除，外界質疑蘇院長主導中天換照案不過，也有民代買公車廣告，批評蘇院長是關民主新聞台罪人。

蘇貞昌表示，這件事情大家看得很清楚，NCC是國家設立獨立機構，其委員依據法律經立法院審議通過的學者專家，依法律授予職權，獨立審酌案件；中天新聞台下架不是關新聞台，而是電視台裡面有不同頻道，該新聞頻道核准有6年期限，期限到以前由NCC審酌是否換照，這是NCC職權。

對於被批評關中天新聞台是侵犯言論自由、新聞自由，蘇貞昌竟稱，不能說准許換照就是有新聞自由，不准就沒新聞自由，如果執照沒有年限，就永遠不用換照才叫新聞自由，當初就不會規定6年需換照審查一次，這樣無限上綱，打獨立機構行使職權說成是行政院長主導，這完全是把事情混淆。

蘇貞昌強調，他不可能介入，換照審查是採取委員審議制，且中天新聞台提出假處分，台北行政高等法院駁回理由清楚，他有細讀，所以中天新聞台不予換照不僅是NCC委員處分，連高等行政法院也就假處分定讞。

(中時 )