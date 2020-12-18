嘉義縣大林鎮平林國民小學創校20年，校方以「璀璨平林，飛越雙十」為主題規畫一系列活動，包括師生走出校園，在社區快閃演出。（平林國小提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣大林鎮平林國民小學創校20年，校方以「璀璨平林，飛越雙十」為主題規畫一系列活動，包括師生走出校園，在社區快閃演出。（平林國小提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今18日校長胡協豐、家長會長陳皇偉及學生代表在朝聖宮引火、祈福。（平林國小提供∕呂妍庭嘉義傳真）

透過聖火儀式，平林國小邀請各界參與學校20周年盛事，也宣告平林持續前行，邁向卓越學校文化。（平林國小提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣大林鎮平林國民小學創校20年，為慶祝20周年，校方以「璀璨平林，飛越雙十」為主題規畫一系列活動，包括師生走出校園，在社區快閃演出，今18日校長胡協豐、家長會長陳皇偉代表在朝聖宮引火、祈福，既邀請各界參與學校盛事，也宣告平林持續前行，邁向卓越學校文化。

這幾天不少大林鄉親都看到平林太鼓隊、舞獅社、舞蹈社及小提琴社在大林火車站、大林運動公園、學校前庭及慈濟醫院廣場快閃演出，學生認真演出模樣搏得民眾迴響，對19日登場的校慶活動紛表期盼。

校方表示，校慶當天不但有師生共同展出的藝文靜態展，透過親子、親師與學生團隊的運動競賽，既讓學生一展體育長才，也讓親師生同場競技，拉近彼此距離，另會中特別安排致贈紀念品給即將退休的創校元老吳慶成，感謝他多年為平林的付出，而為讓平林人找回國小時光，校方也輸出校友影像，幫大家一起找回憶，創造新記憶。

陳皇偉說，平林是一間年輕有活力的學校，教學團隊用心專業，學生在品格與學力上的成長都受到家長的高度肯定，身為家長他很放心，更感到榮耀。

(中時 )