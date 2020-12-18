對不少人而言，鮮奶是一天當中不可或缺的飲品之一，但市售的鮮奶品牌眾多，常讓消費者陷入選擇障礙。一名女網友日前到全聯想購買牛乳，看到貨架上琳琅滿目的品牌，卻不知如何選擇，於是問網友「請問哪個比較好喝？」

該名網友日前於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上傳一張牛奶冷藏區的照片，架上眾多新的牛奶品牌，再加上價牌上都標示著「促銷價」，令她不知從何選擇，只好上網問「請問哪個比較好喝？」

一名女網友到全聯看到貨架上滿滿的牛奶，令她難以選擇。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

文章曝光後，多數人點名「崙背」，並表示已有N次回購的經驗，是真正的「濃、純、香」，除了崙背之外，其他的牛奶都不列入考慮。

其他人也力推「北海道十勝」、「六甲田莊真的很香又很好喝」、「禾香也不錯，只不過不太好買」、「大推台農」、「牧真也好喝，味道很香濃，價格也相對便宜」。

更有網友表示「月初喝博比，月底喝肯啃」、「若是口袋夠深，就選北海道十勝」，也有人看了原PO的照片說道「我全都喝過了，上排都很好喝，下排的話推薦博比」、「1罐也不算多，你可以嘗試一輪再說呀，趁特價就不怕踩雷燒錢心淌血」。

(中時新聞網)