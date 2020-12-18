川普在任只剩1個多月 但預定還要處決4名死刑犯

美國總統川普明年1月20日即將卸任，但是在他走出白宮前，還必須趕進度，執行他一口氣同意的5項死刑。

據《每日郵報》（Daily Mail）17日報導，川普同意，將動用電椅、毒氣、絞刑，甚至行刑隊，把這些眾人眼中的「人渣」全處理掉。而川普任內所執行的死刑，要比至少百年來任何美國總統所執行的都多。

儘管他在位的時間只剩1個多月，但在非裔男子布吉華（Alfred Bourgeois）因謀殺2歲的女兒，而於12月11日注射毒針死亡後，排隊等著行刑的還有5人。事實上，自從今年7月川普下令，要恢復執行死刑，中斷17年間聯邦都沒有處決死刑犯的紀錄以來，布吉華已成為聯邦政府處死的第10人。

近131年來，按照傳統，即將卸任的總統都會在過渡期暫緩執行死刑。然而，川普政府先前已宣布，從今年11月到明年1月間，除了布吉華在內，還將處決5名死囚。

其中被判死刑的蒙哥瑪莉（Lisa Montgomery）犯下令人難以置信的恐怖罪刑，2004年12月她假借買狗的名義見面，勒斃懷孕8個月的23歲犬舍育種人史丁娜（Bobbie Jo Stinnett），並拿菜刀剖腹，取出她腹中胎兒，假裝是自己所生。

美國人處決死刑犯的5種方式

由於她的作為令人匪夷所思，因此很容易認為，她的精神異常。但密蘇里州陪審團認為，她雖然曾亂倫、遭輪姦，當雛妓和受強迫她絕育的丈夫，也就是他的繼兄百般凌虐，但犯下十惡不赦的罪行，仍應該死。也因此，她將成為美國近70年來第一個被處死的女囚。

不過，由於她的其中一名律師感染新冠肺炎，因此暫緩處決，但仍預定要在明年1月12日行刑。不僅如此，川普政府還鼓勵官員，採用廣受譴責為「殘酷野蠻」的行刑方式。最近司法部公開新規定，放寬可用的行刑法，其中包括電刑、毒氣，絞刑，還有萬一注射毒針死不了，又缺乏必須的藥物，就可以動用行刑隊。

而那些持反對意見的人說，她注定要死，並不是因為罪證確鑿，而是由於川普殘酷成性，想要趁他還在位時，盡量處決死刑犯。

(中時新聞網)