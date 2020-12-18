廚餘回收車設有搬運廚餘桶的升降設備，減輕清潔隊員的工作負擔。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府18日舉辦資源回收車暨相關清運機具授車典禮，包含9輛垃圾車、22輛資源回收車及1輛廚餘回收車。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府18日舉辦資源回收車暨相關清運機具授車典禮，包含9輛垃圾車、22輛資源回收車及1輛廚餘回收車。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府編列經費購置垃圾車，並向環保署爭取汰換老舊清運車輛，18日在縣府前廣場舉辦授車典禮，共有32輛各式清運車輛分別投入16鄉鎮市服務，其中苗栗市公所獲環保署補助添購全國第1輛廚餘回收車，車輛設有自動升降設備，可減少清潔人員搬運廚餘桶的沉重負擔。

環保局指出，今年縣府編列公務預算經費1533萬元，購置6立方公尺密封壓縮式垃圾車、8立方公尺密封壓縮式垃圾車共9輛，也向環保署爭取老舊車輛汰換補助，包含柴油資源回收車22輛及廚餘回收車1輛，18日舉辦資源回收車暨相關清運機具授車典禮，由縣長徐耀昌贈車鑰匙，正式撥贈給各鄉鎮市公所清潔隊使用。

廢棄物管理科長賴易正指出，今年環保署特別補助1輛廚餘回收車，它是全國第1輛專為廚餘回收設計的車輛，造價約285萬元，一般廚餘回收都是在垃圾車後方附加2個廚餘回收桶，滿了就無法裝載，使用廚餘回收車不僅容量更大，還設有自動升降設備，可讓清潔隊員在搬運、傾倒廚餘桶省力許多。

環保局表示，苗栗縣目前已無15年以上老舊垃圾清運車輛，為兼顧清潔隊員值勤的安全及舒適環境，資源回收車輛後車斗加裝遮雨設備，今年還陸續新增及更新各公所特種機具設備，包含7輛抓斗車、4台挖土機、4台鏟裝機、2台推高機、1台挖掘機及廚餘設備等，加入垃圾分類及清運行列。

(中時 )