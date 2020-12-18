高雄市長陳其邁（右）今在高市觀光協會理事長劉坤福陪同下，參加高雄旅展開幕。（柯宗緯攝）

高雄旅展今起一連四天在高雄展覽館登場，搶攻「類出國」商機。（柯宗緯攝）

高市觀光局規畫「高雄主題館」，主題為「雄冬好玩」，民眾在高雄館內消費滿500元即可雙重抽大獎。（柯宗緯攝）

高雄旅展推出以高雄為母港的探索夢號郵輪，4人同行每人只要2475元。（柯宗緯攝）

台灣高鐵今年首度參展祭出旅展限定3重優惠大Fun送。（柯宗緯攝）

今年受到新冠肺炎影響，高雄國際旅展延後舉行，今（18）日起一連四天在高雄展覽館登場，預料吸引20萬人潮，帶動10億觀光產值。由於國際疫情嚴峻，業者瞄準類出國商機，其中今天高雄首航出發的探索夢號郵輪，三天兩夜每人僅2475元、澎湖三天兩夜1999元，備受市場關注，而高鐵也首度參展，搶攻國旅商機，盼吸「南客北送」。

高市旅行公會理事長吳盈良指出，這次高雄冬季旅展規模已是全台數一數二，近400個攤位參展，看好後疫情國旅商機，祭出超殺優惠，搶攻耶誕、跨年及農曆春節旅遊商機。

值得一提的是，旅展推出以高雄為母港的探索夢號郵輪，12月18日以高雄為母港出發，載滿近8成旅客。吳盈良提到，該產品期間限定販售，明年3月底前出發，4人同行每人只要2475元（另每人需額外支付1800元商港服務費），比起搭同樣的郵輪從基隆出發每人5100元，價錢實惠許多。

吳盈良表示，為了因應疫情，原本該郵輪可乘載3600人，但乘客人數減半，最多只收1800人，每月出發3至4趟，從高雄行經花蓮、最後抵達基隆，價格包含船上食宿、設施、岸上觀光遊程等。

華信航空也推出澎湖三天兩夜含住宿只要1999元，另有「澎湖美食五星遊」兩天一夜2999元起。另推出「花蓮頂級五星遊」4天3夜，從高雄出發搭機到花蓮，瑞穗天合國際觀光酒店、太魯閣晶英酒店一泊二食及翰品酒店一泊一食，每人原價33,140元，高雄旅展特惠價下殺3.5折，只要1萬1,900元起。

高雄市長陳其邁今出席旅展開幕指出，隨著疫苗生產加緊腳步，疫情將在明年春夏露出曙光，從中看到未來旅遊的前景，讓國人有機會更認識台灣土地的美麗。他也不忘再次宣傳「高雄一百時時抽」活動，消費可抽gogoro、iphone12。

高市觀光局規畫「高雄主題館」，主題為「雄冬好玩」。觀光局長周玲妏表示，暖冬以來遊客人數急速上升，加上近來高雄百跨年議題夯，帶動旅宿訂房率，目前觀光飯店近8成滿。

另外，民眾在高雄館內消費滿500元即可雙重抽大獎，第一波可參加市府「高雄100週年慶PHONE狂GO物時時抽」活動登錄發票，時時抽iPhone、Gogoro等大獎；第二波每日抽出超值住宿券、文化遊艇船票、超萌泰迪熊等多樣限量贈品。

台灣高鐵今年首度參展祭出旅展限定3重優惠大Fun送。第1重，旅展現場購買高鐵假期行程，下單就送每位旅客高鐵卡娜赫拉聯名水乙瓶；第2重，單日單筆滿3千元即贈送精緻好禮；第3重，凡於旅展期間購買指定行程，特別加碼單筆訂單滿5000元現場再折500元。

(中時 )