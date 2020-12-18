2020高雄冬季國際旅展12月18日至21日一連四天，在高雄展覽館盛大登場。華航集團(中華航空、華信航空、台灣虎航)首次三航攜手參與南台灣最大規模旅遊盛會。目前國內疫情維持穩定，國內旅遊正盛行，凡現場購買華信機票享折價200元、購買最熱門「華信環台飛行遊」立即享折價500元，華信航空另推出澎湖美食五星遊、花蓮頂級五星遊旅展限定優惠，還有多重驚喜好康等你來！

華信航空目前飛航台北-台東、台北-金門、台北-澎湖、台中-金門、台中-澎湖、台中-花蓮、以及高雄-花蓮、高雄-澎湖等8條國內航線。今年高雄國際旅展期間，華信航空推出多種國內行程優惠，誠摯歡迎大家光臨選購。

華信航空環台飛行遊7天6夜特惠價28,388元：華信航空首創7天6夜的「環台飛行遊」，只要憑環台飛行護照就可輕鬆搭機遊遍全台、入住最知名五星級酒店，並且安排專車機場接送。環台飛行遊送禮自用兩相宜，原價每人新台幣28,888元，高雄旅展現場訂購現省500元。

澎湖美食五星遊2天1夜2,999元起：華信航空推出「澎湖美食五星遊」2天1夜，高雄旅展限定優惠每人只要新台幣2,999元起，現場訂購每日前10組加贈限量禮品。高雄-澎湖來回機票3,446元，等於買機票送五星級住宿，旅客可選擇入住福朋喜來登酒店或澎澄飯店。農曆春節即將到來，冬季澎湖海鮮正肥美，盡情享受澎湖美食還可採購年貨。

花蓮頂級五星遊4天3夜11,900元起：華信航空推出「花蓮頂級五星遊」4天3夜，高雄旅展限定優惠每人新台幣11,900元起，現場訂購每日前10組加贈限量禮品。搭華信班機由高雄飛抵花蓮，入住花蓮最夯頂級飯店--瑞穗天合國際觀光酒店、太魯閣晶英酒店一泊二食及翰品酒店一泊一食。旅客可深度體會花蓮之美，每人原價33,140元，高雄旅展特惠價下殺3.5折。

華航集團參展攤位在高雄展覽館1樓特22攤位。配合華信航空高雄直飛澎湖、花蓮航線，華信攤位特別擺放澎湖地標及花蓮北回歸線供民眾打卡拍照，凡上傳照片即送小贈品。舞台區每日亦安排華信航空有獎徵答活動，歡迎民眾前來挑戰領取精美禮品。

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