台數科集團18日宣布，已於今年九月底完成對LINE TV的投資，持有18.8％LINE TV股權成為LINE TV在台最大台資股東。

台數科集團董事長廖紫岑表示，唯有把競爭化為合作，才能在數位匯流洪流下，存活下來。今年第三季台數科也是有線電視業者中唯一營收逆勢成長的業者。 廖紫岑表示，數位匯流的時代，唯有透過合縱連橫的永續經營策略，並多方嘗試創新思維，才得以不斷突破自我，在競爭劇烈的市場中存活下來。LINE秉持著品牌企業使命，希望能透過多元服務拉近人與人之間的距離，與台數科的理念不謀而合。在過去一年的合螢計畫穩健發展下，讓LINE TV得以將優質的OTT數位影音串流內容和原創製作，推薦並拓展至更廣泛多元的觀眾，讓數位不再是年輕人的代名詞！ LINE TV 先前與台數科攜手推出的「哈TV+」，期許能重新形塑『未來的電視』，化身成智能家庭的心臟。娛樂家庭的中心之餘，未來，LINE台灣也將持續深化與台數科集團的結盟夥伴關係，透過LINE TODAY和LINE購物多元服務的推廣，落實OMO虛實融合的策略藍圖。 LINE Plus全球事業拓展部資深執行副總裁姜玄玭表示，LINE 從通訊軟體出發，明年2021年將大步邁向十週年，目前在台月活躍用戶數更已達2100萬，能有這麼高的滲透率，主要是因為LINE堅持『超適地發展』原則，才能在各市場創造出最合適的商業模式。LINE更以『智慧入口』為願景，持續發展多元服務。

他強調，LINE非常重視台灣市場，且認為台灣就是 LINE 的未來藍圖，除了不斷投資具潛力的外部夥伴外，也會運用創新科技，加強影音串流的多樣化，透過跨平台、跨裝置，和跨類別的串連服務，不斷建構更完善的『內容生態圈』。 LINE台灣董事總經理 兼LINE TV執行長陳立人表示，LINE不斷運用自身的社群影響力，傳遞正向優質的內容給全台灣用戶，不論是原創自製支持娛樂產業發展、或是匯聚各方在地內容夥伴集體倡議重要的社會議題，期許與台數科集團的深度結盟，能讓我們一起運用科技的力量，加速轉動改變的齒輪，為彼此都找到共生共好的合作價值。

廖紫岑與公司董事，18日參訪了LINE台灣辦公室，由LINE Plus全球事業拓展部資深執行副總裁姜玄玭、LINE台灣董事總經理兼LINE TV執行長陳立人等人陪同參觀LINE台灣辦公室。 這也是台數科集團在九月，透過旗下大屯有線及佳聯有線，以每股63.57元、合計3.8億元，認購巧克科技新媒體公司（LINE TV）現金增資股，並持現增後合計18.8％股權。

台數科集團2019年6月結盟LINE TV影音串流平台，首創觀賞有線電視與網路電視的智慧電視盒「哈TV+」，創業界之舉，也是LINE TV首家在亞洲地區播出的有線電視台業者。 廖紫岑表示，這項開亞洲風氣之先的合作案，讓數位雙向機上盒「哈TV+」收視戶擁有大螢幕的追劇享受，雙方合作一年多來，新增機上盒與LINE TV付費用戶近5萬戶，佔了台數科用戶數將近百分之十，超乎預期，未來三年持續推廣，希望能將比率提高為百分之三十，雙方共同打造數位匯流的新里程碑。 廖紫岑表示，「哈TV+」智慧電視盒帶著「凝聚家庭美好記憶」使命為出發點。為了力抗有線電視收視訂戶衰退，「哈TV+」智能電視盒不僅將網路所有的應用APP下載與影音內容加進有線電視盒，一機搞定電視與網路的大小事，讓「哈TV+」成為家庭智慧核心，也要不斷進化。

今年是國際疫情年，宅經濟推波助瀾下，在本土發威的浪尖上，LINE TV 與台數科擺脫傳統的電視劇思維，不讓收視率成為唯一指標，積極拓展網路世代、走影音的另一條路──全娛樂整合，製播具在地特色的影音內容。 廖紫岑說，2020年，台數科和吳念真導演合作的人文紀實節目《真世代》，獲金鐘獎、金視獎肯定，LINE TV同步播出引起熱烈迴響，另外，台數科集團旗下多次榮獲各大新聞獎項的台中、南投、雲林、嘉義到台南等五大地方新聞節目，除了在LINE TV上架以外，近來『中台灣生活網』頻道也開始在LINE TODAY 24小時新聞即時播放，正式從電視媒體進入網路新媒體。未來，雙方更將近一步合製原創節目，擴大服務層級，提供更完善的用戶體驗。

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