新竹市地價及標準地價評議委員會17日評定明年公告土地現值公告土地現值全市平均漲幅0.97％，新竹市市最高地價宗地則由位於新竹火車站前中正路與大同路口角地蟬聯。

新竹市地政處曾淑英處長表示，本市地價及標準地價評議委員會，參考市場交易量、價格及屋齡，並綜合考量調整對交易影響、稅賦公平及整體經濟情勢等多方因素，審慎評議後，評定明年全市公告現值平均漲幅為0.97％，調整後占市價比例提高為88.36％，依據評定結果，公告現值持平區段占全市45％，本次調整區段主要為反映土地使用強度或性質的變更以及各相同使用土地之間的均衡。

新竹市地政處表示，新竹市市公告現值占市價的比例，雖然較落後全國平均值，但已逐年縮減差距，今年不動產交易不論件數、棟數等都有明顯成長，但交易主要集中在屋齡5年以下的新成屋及預售建案完工交屋，在中古屋及土地的成長並不顯著。

地政處說，綜合考量市場整體表現並避免公告現值隨市場短期表現過度動盪，公告現值僅微幅調整，其中如巨城周邊及介壽段都市更新基地，因商業活動熱絡或使用性質變更，漲幅較大；新竹市最高地價宗地，依舊由位於新竹火車站前中正路與大同路口角地蟬聯，每坪約164萬元，與去年持平。

(工商 )