網封「漢堡姊姊」的中天主播鄭亦真，繼上次吃播創下超高點閱率後，今(18日)則拿出運動健身的日常，綁了馬尾的鄭亦真一雙長腿猛踢沙包的片段，讓網友狂刷：「踢爆它！」超殺的矯健身影和漢堡姐姐的甜心形象，簡直判若兩人，也讓人更期待接下來她還會踢爆什麼。而由於網友持續敲碗要求重現吃漢堡的經典畫面，製作人最終也屈服了，再次讓鄭亦真大口咬吃漢堡，聊天室網友也激動留言：「好想吃喔！決定今晚就去買漢堡了！」、「主播如果來業配吃東西一定超療癒。」

中天當家一姐盧秀芳昨(17日)邀請政論一哥王又正，上中天晚報一起監督政府追追追，持續為民眾追蹤關注萊豬議題，憂心即將開放進口的前夕，製作團隊精心設計萊豬倒數動畫，讓兩人邊吃滷肉飯邊講新聞。一見播報台擺滿了著名店家的各種滷肉飯，王又正簡直眼神發亮超級興奮，趁著盧秀芳滔滔不絕，一口氣搶先嗑掉三碗，速度之快看得網友瞠目結舌，王又正還吐露當年曾經狂嗑23碗滷肉飯的輝煌事蹟，此話一出，留言區紛紛敲碗要求又正再來一碗，盧秀芳吐槽：「現在又正有點年紀，應該是吃不下！」留言區立刻狂刷：「又正你不能吃胖，你是靠外表吃飯的！」、「又正你這樣吃下去會變肥仔！」網友們的即時互動，讓兩人哭笑不得。

中天主持人盧秀芳攜手王又正，大啖知名店家滷肉飯。(圖/中天新聞台提供)

戴立綱童心未泯與名嘴江中博比拚賽車遊戲。(圖/中天新聞台提供)

「新聞龍捲風」主持人戴立綱最近手遊打上癮，這次邀來名嘴江中博比拚賽車遊戲，童心未泯的兩人邊玩邊爭論，但戴立綱的拙劣車技還是讓江中博忍不住直批：「你是不是吃到萊克多巴胺？！」賽況激烈兩人還不忘酸蘇院長兩句，讓網友笑翻，實力不分軒輊的兩人，並列賽車遊戲排行榜最後一名，看來戴立綱打算斜槓電玩實況主的願望，還要再努力。而「新聞龍捲風」輕鬆方式聊政治，從焚書坑儒被查水表的蘇偉碩醫師開始，聊天室就一片叫好，有網友甚至留言表示江中博比「某某夜夜秀」還會講，是「硬實力底子的！」

鍾沛君、周玉琴展現超萌身高差。(圖/中天新聞台提供)

政論節目「頭條開講」昨(17日)也不遑多讓，素來行事風格與身材一樣火辣的北市議員鍾沛君，開場就說：「頭髮是男人的第二生命，常常提醒元之要好好保養！」一旁躺槍的新北市議員葉元之頻頻摸頭直冒冷汗。主持人周玉琴則起底鍾沛君是模特兒出身的背景，179公分的她也直接與周玉琴PK展現超萌身高差。鍾沛君自曝：「當民意代表的日常非常痛苦，我的車基本上是行動更衣室，裡面要有符合各種場合的服裝。」

中天主播鄭亦真分享平日健身模樣。(圖/中天新聞台提供)

中天新聞近期以輕鬆方式聊政治和議題，最優質的內容，讓觀眾接受度大增，年輕族群不斷受到吸引，中天電視感謝觀眾支持，也將持續製造創新內容結合時事！

(中時新聞網)