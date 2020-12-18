投資人看好新冠紓困案出土，激勵周四(美東時間)美股三大指數收盤創歷史新高。今日台股跟隨美股腳步走揚，早盤小幅開高9.2點，報14268.13點，隨後權王台積電(2330)轉強，台股催油門，一度站上14329.12點，惟午盤遭賣壓襲擊，台股瞬時翻黑，最低下探至14245.6點，終場仍無法翻轉局面，下跌8.97元或0.06%，收14249.96點，成交量2471.53億元。本周下跌11.73點或0.08%，但周線仍連7紅。今日外資(不含外資自營商)買超0.6891億元，投信賣超1.0081億元，自營商賣超9.8362億元，三大法人賣超10.15億元。其中，外資連3日買超，累計買超322.5億元，本周來累計買超119.49億元，本月來累計買超27.99億元。

今日集中市場跌多漲少，航運、挖礦概念火熱，金融、玻璃、塑膠走疲，電子權值股表現相對平淡。台積電今早開平在508元，終場上漲2元或0.39%，報510元，5日線失而復得。股王大立光(3008)高低震盪劇烈，終場下跌10元或0.3%，報3305元。鴻海(2317)多在平盤震盪，終場小跌0.1元或0.11%，報87.7元。IC設計大老聯發科(2454)開平走低，終場下跌5元或0.71%，報699元。金融股「權」面失守，類股跌幅0.41%，僅京城銀(2809)、華票(2820)、國票金(2889)及第一金(2892)逆勢收紅。

今年初爆發新冠肺炎，全球產業大風吹，貨櫃輪市場旺翻天，航運股乘風破浪，類股指數收漲2.89%，躍居盤面之首。其中，台船(2208)、陽明(2609)及散裝船的中航(2612)、四維航(5608)均亮燈漲停，而貨櫃三雄中的長榮(2603)、萬海(2615)亦扮演多頭指標，長榮盤中突破30元整數關卡，最高站上31.35元，登逾9年新高，收漲3.73%，報30.6元；萬海穩揚，收漲2.01%，報43.2元。電機股緊追在後、收漲1.67%，大同(2371)收漲7.6%最為強勁，中興電(1513)收漲5.28%，雙雙成為推高電機股的功臣。鋼鐵股表現不俗、收漲0.45%，第一銅(2009)、威致(2028)紅燈籠高高掛，而海光(2038)及燁興(2007)均收漲逾4%。比特幣衝上2.3萬美元新高，今年迄今漲幅逾2倍，挖礦股上演慶祝行情，板卡廠麗臺(2465)拉出第2根漲停、改寫前高；映泰(2399)盤中漲幅逾5%，終場漲幅受抑，收漲2.75%。此外，研華(2395)搶啖大陸智慧城市基建商機，智能服務事業群展望佳，帶動股價收漲6.22%；而精英(2331)受多頭青睞，拱上漲停價23.4元。

今日台股量縮平盤震盪，盤面上傳產明顯強於電子，且以個股表現居多。5日RSI為56.02，10日RSI為62；9日K值為57.58，9日D值為63.79；20日乖離率為1.26。匯市部分，新台幣漲勢穩定，午盤大升3.51角，暫收28.13元。展望後市，外資將於耶誕長假切換成休假模式，加上年底集團作帳行情啟動，法人預期大盤量能萎縮，靜待量能回溫及大型權值股止跌彈升，屆時台股有望再攻高。

(時報資訊)