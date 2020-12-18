投資最重要的就是選對趨勢，2020年以5G表現最為顯著與亮眼，以過去6個月為例，兩檔國際5G指數：iSTOXX全球未來關鍵科技指數與ICE FactSet全球未來通訊指數分別成長42%與24%，高於NASDAQ 100總報酬指數與S&P500總報酬指數的23%與14%。

法人分析，iSTOXX全球未來關鍵科技指數成分股共分布於10個國家，可於國際5G企業中挑選菁英中的菁英，就好比集結了美國、英國、日本、韓國、台灣等眾國護國神山所組成的國際護國神山隊伍，也因強強聯手加上5G爆發性成長，故表現可優於集中單一國家之NASDAQ 100總報酬指數與S&P500總報酬指數。

在台灣跨國際最具代表性的ETF包括「元大未來關鍵科技（00876）、元大全球未來通訊（00861）」，近期股價多次屢創歷史新高，元大未來關鍵科技ETF研究團隊指出，不論任何時期，投資都必須分散風險，避免將雞蛋放在同一個籃子裡，尤其2021年仍可能受肺炎疫情、國際貿易戰影響，在未來仍具有不確定性的情境下，建議應將投資標的分散於不同國家，利用資產配置的方式達到分散風險之效。

(時報資訊)