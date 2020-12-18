雖然英國在11月歷經全國性封鎖後，12月初鬆綁由各地方政府實施三級的警戒系統，但目前數據顯示，英國在本周有大多數的地區皆覆蓋在最高警戒等級，居民被限制在嚴格管制。

與歐洲其他國家一樣，英國仍無法克服第二波疫情。英國東部上周病例增加了46%，東南部增加約66%。

衛生部長在議會中指出，有必要在英國東部和東南部施行第三級最警示，新規定將在本周六開始生效；屆時包括倫敦，英國有約三分之二的人口將進入最高警示。

政府周四亦宣布，中學在一月開學先實施為時一周的遠距教學，只有少數面臨考年的學生在1月4日准許進入學校，顯示在聖誕社交活動增加擔憂下，政府為學生設下社交隔離。

即是歐洲防疫前段班的愛爾蘭也撐不住，衛生部長周四告知國會，情勢不佳，所有領先指標都指向病例嚴重的上升趨勢；部長並告知官員，今年底前會導入嚴格社交管制。

愛爾蘭也是在12月初鬆綁限制，讓民眾可以拜訪其他家人，以及全國旅行。

德國最新周五新報3.37萬名單日確診者，遠高於周四的2.69萬名，累計染疫來到143.9萬名；單日死亡為813名，稍低於周四的952名。

(時報資訊)