56歲港星劉美君演技精湛，2008年曾憑藉《我不賣身、我賣子宮》奪下金馬影后，在兩岸三地小有名氣，劉美君已經年過半百，卻仍保養得宜，歲月沒有在她的臉上留下痕跡，然而身體卻還是進入更年期，為她帶來了不少困擾，情緒和身體悄悄發生變化。

劉美君目前定居在美國，她曾有過一段婚姻，生下1子2女，儘管她在6年前升格當阿嬤，還是時常運動、做瑜珈，一直都過得十分養生，然而她還是不免俗碰到了更年期問題，經期整個大亂，「40多歲經歷了漫長的更年期前期，最差的一年是2016到2017年期間。」。

劉美君甚至出現乾眼症、頭皮發癢等症狀，還罹患了抑鬱症，更年期症狀十分嚴重，「因為雙眼長期乾澀，經常布滿血絲，乾到想將眼球挖出浸在水中，連眨眼都覺得困難，還記得當《全民造星》導師時，需不停地滴眼藥水舒緩雙眼，觀眾都以為我太感性而落淚。」

劉美君也透露，她會努力度過噩夢般的更年期，不希望大家擔心她，網友們也紛紛留言詢問她，該如何度過這段難熬的時期，「太佩服妳啦！太羨慕妳，我和你同年紀，身體越來越不行，我要跟你學習，但要怎麼開始呢？請教妳！」而劉美君也親和地回答，「早睡早起，不吃雜糧。就從每天都散步30分鐘吧！」

(中時新聞網)