台中市議會民進黨團總召陳世凱出示立法院公報，痛批2012年在美牛進口、標產地不標萊劑，市長盧秀燕都投贊成票，民進黨若講錯，請盧三天內去提告，否則下台負政治責任。（盧金足攝）

民進黨說，市長盧秀燕「突襲」美國AIT處長惡劣的政治手法，要求盧應對美豬美牛開放的態度立場反覆說清楚講明白。（盧金足攝）

明年中央開放含有萊克多巴胺豬肉進口倒數計時，台中市長盧秀燕表達強硬立場，市府宣布台中市各級學校的營養午餐及團膳，一律採用國產豬、台灣豬，不可採用進口豬肉。（盧金足攝）

對民進黨抨擊，台中市長盧秀燕強調「永遠站在人民這一邊」，2012年時任立委，即使身為執政黨，當時對於進口美牛，她拒絕出席與投票，也簽署支持反美牛公投。（盧金足攝）

台中市議會民進黨團18日抨擊市長盧秀燕為反美豬，說當年美牛進口自己也投反對票，議員出示立法院公報，2012年在美牛進口、標產地不標萊劑，盧都投贊成票，民進黨若講錯，請盧三天內去提告，否則下台負政治責任。對此，盧秀燕表示，當時對於進口美牛，她拒絕出席與投票，簽署支持反美牛公投，2012年反對萊肉，今日還是反對萊豬，態度始終如一。

台中市議會民進黨總召陳世凱、市議員何敏誠、林德宇、蕭隆澤、黃守達、李天生、張耀中、蔡耀頡、楊典忠、施志昌、江肇國、王立任等人，下午舉行記者會抨擊「盧立委打臉盧市長」，盧秀燕明明當年在立法院投下美牛進口的贊成票，現在卻反對美豬進口，是說謊市長。

陳世凱說，盧秀燕稱當年開放美牛進口時，自己都投反對票，卻遭踢爆根本是說謊，市議會民進黨團批評作秀市長變成說謊市長，盧秀燕口口聲聲說為民眾健康把關，要求美豬絕不能含有萊劑，當年也反對美牛進口，結果被發現當年根本投贊成票，證明國民黨反美豬，是為反而反的政治操作。

張耀中說，依據立法院公報會議記錄，當時《食品衛生法》修正時，對於含有萊克多巴胺的美牛進口，及標示產地而非萊劑容許量等議題，盧當年都是投下贊成票。

黃守達、林德宇說，盧秀燕「突襲」美國AIT處長惡劣的政治手法，民進黨團要求盧秀燕應對美豬美牛開放的態度立場反覆說清楚講明白，要為說謊政治操作的手法道歉，判盧秀燕政治上的死刑，下台負責。

李天生、陳世凱痛批，盧秀燕騙全台中市民，一手遮天，公然說謊，「三天之內不向民進黨提告，你就自己下台」。

面對民進黨抨擊，盧秀燕強調「永遠站在人民這一邊」，2012年時任立委，即使身為執政黨，當時對於進口美牛，她拒絕出席與投票，也簽署支持反美牛公投，甚至在立法院通過美牛進口後，更要求進口肉品不得驗出瘦肉精，且須註明肉品的來源國，守護民眾健康。

市府根據2012年5月當時處理美牛進口議題，國民黨有14名立委缺席，其中包括時任立委的盧秀燕、張嘉郡等人，都是連續兩周未參與表決。立法院委員動態也曾提到，時任立委的盧秀燕支持反美牛公投，是第一個簽署的立委。

明年中央開放含有萊克多巴胺豬肉進口倒數計時，盧秀燕表達強硬立場，市府宣布台中市各級學校的營養午餐及團膳，一律採用國產豬、台灣豬，不可採用進口豬肉，維護學童健康。台中市訂《食品安全衛生管理自治條例》，提高檢舉吹哨獎金，保護市民健康及台灣豬產業。

另因應明年開放萊豬後龐大的查驗量能，市府動員29個局處進行把關，透過跨局處合作，以肉品進口、產製業者及餐飲、販售業者為對象，分別從市場、超市大賣場、商圈夜市等各類場域加強稽查，宣導標示規範，讓相關業者清楚標示肉品來源，保存來源證明供查驗，讓民眾安心選購。

市府表示，年底將完成台中市政府官網美豬美牛宣導專區的建置與開放，並依照《台中市食品安全衛生管理自治條例》第八條規定，率先公布自明年1月1日起的牛豬肉品抽驗與稽查結果、產地國別、檢驗值等資訊供民眾查詢。

(中時 )