委員對新營轉運站的無障礙設計及空間規畫表示高度認同。（台南市交通局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市新營轉運站兼負國道客運、公路客運、市區公車與計程車轉乘的重責大任，規畫設計階段即採通用設計概念，確保各族群使用權益，並邀請南市政府身心障礙者權益保障推動小組6位委員做營運前的最後確認，針對各項無障礙相關設備逐一檢視功能。

交通局局長王銘德指出，市府特別重視提供溪北地區對外聯絡的交通新門戶新營轉運站，多次提醒交通局妥適規畫場站內各種運具分流及動線，提供高效率轉乘服務、便捷舒適的候車環境。

本次會勘特別由公共運輸處以低地板巴士載送委員到場，實際操作上下車、進出站、上下樓等動線，委員對轉運站的無障礙設計及空間規畫表示高度認同，亦肯定交通局的用心，另針對停車場無障礙格位鋪面、部分標示指引提出微調改善的建議，將交由交通局持續檢討改進各項無障礙相關設備。

公共運輸處處長吳俁之表示，新營轉運站將於12月25日起試營運，未來試營運期間，交通局也將密切觀察轉運站及無障礙設備之使用運作狀況，以提供市民最安全、便利的公共運輸服務。

(中時 )