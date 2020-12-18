高鐵嘉義站舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」活動，不少員工、旅客及熱心民眾紛紛挽袖捐血。（呂妍庭攝）

高鐵嘉義站舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」活動，不少員工、旅客及熱心民眾紛紛挽袖捐血。（呂妍庭攝）

高鐵嘉義站舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」活動，不少員工、旅客及熱心民眾紛紛挽袖捐血。（呂妍庭攝）

台灣高鐵公司在歲末年初，各大醫療院所最容易發生血荒之際，今18日在高鐵嘉義站舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」活動，不少員工、旅客及熱心民眾紛紛挽袖捐血，其中不乏員工明明休假，也特地回到工作崗位熱血相挺。

高鐵嘉義站與台南捐血中心合作，希望將高鐵員工與旅客的愛心熱血，送給需要幫助的人，而為感謝大家參與，只要捐血就送「高鐵造型三合一無針訂書機」或「高鐵盥洗包」精美紀念品，希望捐血人每次使用時都能有滿滿愛心的回憶。

一早活動開始，車站同仁包含站務、維修，甚至站內店家都熱情響應，鐵路警察局高雄分局太保派出所也以實際行動參與捐血，愛心不落人後，不少乘車旅客則利用等車空檔展現愛心，一整天下來約有百人捐出熱血。

高鐵嘉義站長毛家鵬表示，希望藉由舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」活動，紓緩每年農曆年節前夕各地用血需求偏高的壓力，也代表時速300公里的高鐵列車，不僅傳遞旅運的速度，更滿載愛心與溫暖。

(中時 )