一名網友日前收到朋友的生日禮物，是一枚民國22年的「壹圓硬幣」，他原本生氣地說「當我是破銅爛鐵回收商喔」，沒想到有專業的收藏家網友說該硬幣行情約4至6千，經過鑑定可達1萬元，未使用過的可值1萬5千元以上。據悉，該硬幣正面為孫中山側面像，背面為鑄帆船圖案，也被稱作「船洋」，是中國近代機制幣中的十大名譽品之一。

該網友在Dcard上發文表示，他的朋友送他一枚民國22年的壹圓硬幣，當作生日禮物，朋友稱是從阿公那獲得的，他原先相當不滿地說「同學你會不會太誇張，當我是破銅爛鐵回收商喔？」不過文章一出，有專業的收藏家網友說，這是民國初年的銀幣，現在行情約4至6千，若鑑定過可以達6千至1萬吧，「這顆品相不錯哦！看似接近未使用等級，好羨慕的禮物。」

民國22年的1元硬幣現在行情約4至6千，若鑑定過可以達6千至1萬吧。（圖／翻攝自biggo）

許多網友留言說，「我覺得很有意義的禮物欸，不要氣」、「他好可憐喔，送禮還被嫌破爛」、「這是船洋，看起來好像是真的欸，因為背面有正面頭像的印」。另名網友則查出，該硬幣若未使用過的價格可達1萬5千元，是中華民國成立之初發行的流通硬幣。

另名網友則查出，該硬幣若未使用過的價格可達1萬5千元，是中華民國成立之初發行的流通硬幣。（圖／翻攝自Dcard）

據悉，該硬幣是民國22年孫中山像帆船壹圓銀幣，是廢兩改元後鑄造的第二版正式行用幣，正面為孫中山側面像，背面為鑄帆船圖案，又簡稱孫像船洋，或船洋，是中國近代機制幣中的十大名譽品之一，這種錢幣版面設計優雅，雕刻精良，但鑄造量不多，流通量少所以存世極罕，有極高的歷史價值與學術價值。

(中時新聞網)