20201218中天新聞 誤觸「灑水系統」 環南市場「泡泡雨」狂灑

台灣平地下雪了？位於台北市萬華區環南中繼市場今（23日）凌晨竟被一片雪白覆蓋，畫面超級壯觀，原來是市場內的消防泡沫系統遭誤觸，才降下大量泡沫，此事件造成漁產區域17個攤位受害，有攤商錄下壯觀畫面分享，白皚皚壯觀畫面曝光後，意外讓事件失焦。

據悉，台北市環南中繼市場內的消防泡沫系統今日凌晨突遭啟動，透過影片中可見，白色濃密的泡沫自天花板不停撒下，這場泡泡雨一時之間停不下來，一眨眼間迅速遮蔽地面以及市場內的攤販，眼前一片白亮的乾淨畫面如臨雪國，在台灣平地見到此等景象實在震撼。

而市場內的攤販則笑不出來，不僅食材全報廢，許多來不及拯救的帳單更全被泡沫浸濕，糊成一團爛泥，事後收拾更需耗費相當大的心力。在現場目睹一切的攤商更形容，「瞬間泡沫量像雪崩一樣，一下子泡沫全部都下來。」

環南中繼市場處指出，肇事攤商身分仍待後續釐清，也將協助攤商向肇事者求償。市場處表示，環南中繼市場於18日凌晨2時獲報，漁產區域之消防泡沫手動啟動裝置遭人為啟動，導致該區域17個攤位泡沫噴灑，機電人員於火速關閉泡沫機組裝置，清潔人員及攤商立即清理泡沫現場並於當日上午6點已恢復該區域17個攤位營業，將攤商財務損失降至最低。

(中時新聞網)