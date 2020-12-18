高雄市議員黃捷罷免案於11月20日提交第二階段連署名冊，歷經近一個月的查對，中選會今日舉行委員會議，審查通過並宣告「罷捷案」正式成立，定110年2月6日（星期六）舉行投票。

中選會今發布上述新聞稿，全文如下：

中央選舉委員會今（18）日舉行委員會議，審查通過劉辰芳女士領銜提出高雄市議會第3屆第9選舉區議員黃捷罷免案，於當日宣告該罷免案成立，將函請被罷免人於文到次日起10日內向該會提出答辯書，同時決議該罷免案於110年2月6日（星期六）舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。

中選會表示，高雄市議會第3屆議員選舉第9選舉區原選舉區選舉人總數28萬7,829人，法定連署人人數應為2萬8,783人以上。該罷免案原連署人人數4萬1,683人，符合規定人數3萬498人，不符合規定人數1萬1,185人，已達法定連署人人數，依法應由中選會為罷免案成立之宣告。

中選會指出，今日委員會議除決議該罷免案投票日期、投票起、止時間外，也討論通過該罷免案工作進行程序表，重要工作日程如下：

(一) 109年12月18日 罷免案成立之宣告

(二) 109年12月31日前 被罷免人提出答辯書

(三) 110年1月5日前 發布罷免公告

(四) 110年1月17日 投票人名冊編造完成

(五) 110年1月27日至2月5日 辦理公辦電視罷免說明會

(六) 110年2月2日前 公告罷免投票人人數

(七) 110年2月6日 投票、開票

(八) 110年2月9日前 審定罷免投票結果

(九) 110年2月9日 公告罷免投票結果

文章來源：中選會新聞稿原文
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(中時新聞網)

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