苗栗縣竹南國中「閱．世界」社區共讀站18日揭牌啟用。（竹南國中提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣竹南國中「閱．世界」社區共讀站18日揭牌啟用。（竹南國中提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣竹南國中「閱．世界」社區共讀站18日揭牌啟用。（竹南國中提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣竹南國中「閱．世界」社區共讀站18日揭牌啟用。（竹南國中提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣竹南國中行政大樓及化雨樓新建校舍18日落成啟用，「閱．世界」社區共讀站同步揭牌，融合閩式合院的建築讓校園氣象一新，縣長徐耀昌主持剪綵，期望新校舍能提供老師們安心教學、學生們舒適優質的學習環境，培育出優秀的下一代。

竹南國中從昭和年間創校迄今已逾百年，校內原有多棟使用60餘載的老舊校舍，直至近年縣府、立委及地方各界積極向教育部爭取經費才陸續重建，其中中棟教室、忠孝樓先改建完工啟用，最後改建的化雨樓及行政大樓去年3月底動工，18日落成啟用。

竹南國中指出，行政大樓及化雨樓2棟校舍重建均為3層樓建築物，工程總經費1億972萬元，共興建20間教室，其中包含視訊、資訊、理化、生物、音樂等專科教室及辦公室，以及2座無障礙電梯，另爭取300萬元經費設置社區共讀站。

竹南國中「閱．世界」社區共讀站揭牌，設有沙發區、小窩居、平台式閱讀角、吧檯閱讀區、教學媒體區等設施，並與學子在優美的閱讀環境中共同品味書香；圖書館內可藉由落地大面窗透視外陽台的魚菜共生池，置身在詩意、綠意盎然空間，體驗閱讀的美好。

(中時 )