2018年4月6日北市聯合醫院與士林神農宮、士林區舊佳里攜手，在市長柯文哲支持下揭牌成立台灣第一個慈悲關懷社區「士林舊街慈悲關懷社區」，至今慈悲關懷社區在北市深耕已邁向第4年。

聯醫總院長黃勝堅以自身多年來推動安寧療護經驗，應用國際慈悲關懷城市憲章精神，帶領聯醫推動從出生到死亡的社區關懷模式，為與全台各界分享慈悲關懷社區如何從國際到在地的深化精神及推動經驗，聯醫17日在萬華辦公室11樓國際會議廳舉辦「2020慈悲關懷社區研討會—遇見慈悲關懷左右」。

研討會為慈悲關懷社區第一次在台灣舉辦的研討會，為表示祝賀及勉勵，Allan Kellehear教授特地預錄影片獻上祝賀詞，使現場充滿溫暖的活力。

研討會邀請衛福部國民健康署長王英偉、柯文哲及黃世傑出席，王英偉並以特別專題演講「慈悲關懷社區—從國際發展到台灣推動策略」為研討會揭開序幕，展現由政策面支持推動慈悲關懷社區的力量。聯醫則由副總院長翁林仲特別專題演講「慈悲關懷社區在台北的發展」，和與會者分享慈悲關懷城市憲章如何在北市轉化深根。

此外，研討會更邀請宗教人士、里長、社區經理人等夥伴分享慈悲關懷社區實務經驗，涵蓋社區各面向，主題多元豐富。台灣國際慈悲關懷社區發展協會理事長何逸松期許目前北市已成立的20個慈悲關懷社區透過研討會能相互經驗分享，對於還沒有成立慈悲關懷社區的有志民眾也可以獲得經驗傳承，使得慈悲關懷精神更進一步深化到每一個社區。

柯文哲在研討會中場為20個北市慈悲關懷社區共同訂定的「2021年北市慈悲關懷社區行動綱領」進行授證，他期許，行動綱領能做為2021年推動的基石，為北市在國際慈悲關懷社區中再向前邁進一大步。

(中時 )