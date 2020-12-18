「紙愛台灣—廣興紙寮手抄紙文化保存調查成果特展」即日起開展，現場展出一張張職人巧手製成，品質典雅、顏色多彩的手抄紙。（黃立杰攝）

埔里鎮手抄紙產業走過80年，從一度輝煌到現今繁華落盡，所幸仍有少數業者，堅毅保存並推展其文化價值，今年手抄紙文化得到肯定，被指定為南投縣傳統工藝無形文化資產，並在文化部支持下，即日起在廣興紙寮2館2樓展出「紙愛台灣—廣興紙寮手抄紙文化保存調查成果特展」。

廣興紙寮負責人黃煥彰為手抄紙技藝保存者，他說最古老的造紙術在中國稱為工造紙，就是大家熟悉蔡倫造紙的故事，埔里地區慣以「手抄紙」稱之，手工造紙的方法延續二千年，經過搗、抄、烘等工藝完成一張張紙，在漢字文化圈中如中國、日本、台灣等國，都發展出十分精湛的造紙產業。

黃煥彰說手抄紙無形文化資產的榮耀，應歸功於所有廣興紙寮手抄紙職人，他們一生戮力把埔里手抄紙的工藝、知識和故事保存並昇華。

埔里鎮長廖志城表示，手抄紙產業曾經與大多數埔里人的生命發展緊緊相扣，其文化保存價值對埔里來說，深具歷史、記憶、人文與環境的多重意義。廣興紙寮為目前埔里碩果僅存中的少數業者之一，文化資產價值非常重要。

「紙愛台灣—廣興紙寮手抄紙文化保存調查成果特展」即日起開展，20日更有親子抄紙體驗活動，歡迎民眾踴躍參加。

(中時 )