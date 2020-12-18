雙11、雙12購物節加上百貨周年慶發威，信用卡刷卡動能回升。信用卡刷卡金額今年3月之後因為新冠肺炎，海外刷卡金額大減，前10月累計刷卡2.46兆元，比去年同期少刷逾2千億元，衰退幅度逾7.7％，但11月在線上及百貨購物推升下，刷卡金額2,588億元，僅比去年同期衰退1.7％。

若扣除今年1月新冠肺炎疫情尚未全球大爆發，仍有海外刷卡挹注，加上新春刷卡金額，與7月報稅季，則11月應算是2020年在新冠肺炎疫情下的刷卡單月高點，12月若雙12及耶誕檔期、年底投保潮等發威，則全年信用卡刷卡金額仍是有機會破3兆元。

信用卡大者恆大趨勢在2020年亦逐漸明顯，11月國泰世華銀以408億元拿下單月刷卡王，前11月則是累計刷卡4,373億元，亦是市場第一高。

玉山銀11月刷卡金額390億元，累計前11月刷卡4,283億元，都是排名市場第二，但前11月刷卡金額成長10.22％，在前六大中是成長率第一高。

中信銀11月信用卡刷卡金額377億元，累計前11月4,086億元，都是排名市場第三大；第四名則是台新銀，前11月累計刷3,109億元，11月單月也有288億元；第五則是台北富邦銀，11月刷262億元，前11月刷卡2,489億元，同比成長1.7％，亦是六大信用卡發卡行中，與玉山銀是唯二成長者；第六則是花旗銀，11月單月刷卡173億元，前11月則是1,650億元。

六大發卡銀合計前11月刷卡金額1兆9,990億元，占整體刷卡金額的73.4％，遠遠拉開與其他銀行的距離。

第七大是永豐銀，前11月累計已刷975億元，今年將首次刷卡金額破千億元，第八大是聯邦銀的889億元，等於前八大銀行的信用卡市占率逾8成，剩下26家發卡機構則只占不到20％。

業者表示，今年刷卡主要少了國人在海外的刷卡金額，及國外觀光旅遊刷卡金，但國內消費及網購則大幅成長，11月及12月一般出國比率就較小，加上有雙11、雙12網路購物活動，百貨周年慶，12月一般也都有大額保費刷卡金，估計今年12月刷卡可望比11月高，全年要破3兆元，應沒有太大問題。

(工商 )