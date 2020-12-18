高雄在地最具代表性的旅展-2020高雄市旅行公會國際旅展於今（18）日至21日在高雄展覽館盛大舉辦，台灣虎航首度把虎禮選花車運至旅展現場，讓民眾可以親自選購多種台虎周邊商品，且現場消費滿新台幣500元，即可享88折優惠，還可憑當日發票挑戰遊戲抽好禮，請虎迷們務必好好把握能把台虎周邊商品一次集好集滿的最佳機會！

華航集團今年首次以集團聯合參展的方式參與高雄國際旅展，中華航空、華信航空與台灣虎航共同齊聚宣傳，是旅展現場唯三參展的航空公司。

今日的開幕典禮後，高雄市長陳其邁也特別親自蒞臨華航集團攤位參觀，並與中華航空高雄分公司總經理賴祥光、華信航空高雄分公司經理楊晴雯及台灣虎航董事長陳漢銘表達勉勵之意，期許共同努力度過這波新型冠狀病毒肺炎帶給航空旅遊業的巨大衝擊，早日迎來各國邊境開放的日子。

華航集團攤位（特22）地點鄰近主舞台，呈長條型的攤位設計，分區展現華航集團各航空公司之特色。其中的台虎區，配合新推出的「2021台灣虎航虎藏版名畫桌曆」，把虎將與世界名畫結合的逗趣圖像，以馬賽克拼貼的方式貼滿整個牆面，打造成台虎藝廊主題牆，成功營造出充滿創意及歡樂的氛圍，不僅十分醒目也吸引許多民眾紛紛拍照打卡，現場更同步販售少量現貨的虎藏版桌曆，讓喜歡的民眾可以直接買回家收藏。而名畫中的本尊虎將也會舉辦多場見面會，與虎迷們一起面對面同歡。

台虎區另一個亮點的虎禮選花車，陳列出台虎電商平台「虎禮選（tigerselect）」中的多種人氣商品，包括首次販售的飛機造型氣球、熱銷長賣款的A320模型飛機、小萌虎造型玩偶，還有超大飛機抱枕、六周年紀念T恤、行李飄帶、帆布袋、吸水杯墊和虎將LINE貼圖紙膠帶組合等多種台灣虎航周邊商品，只要現場消費滿新台幣500元，即可享88折優惠，並以新台幣109元的超值價格加購飛機造型氣球。旅展期間加入tigerclub會員（不論新舊會員），向現場工作人員出示會員資料畫面，即可獲贈台灣虎航撲克牌1組，每日數量有限，送完為止。

另外，凡於現場消費憑當日發票即可玩打靶遊戲，購買一項商品可獲得一發子彈，購買兩項商品可獲得兩發子彈，以此類推，買得愈多可打靶的次數就愈多，還有機會把限量資料夾、桌遊包、購物袋、虎將面膜等台虎精美商品免費帶回家。歡迎虎迷們把握高雄旅展4天時間，到台灣虎航攤位搶購各種專屬好康。

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