針對蔡政府開放萊豬、牛進口所修訂的9項行政命令，立法院即將在下周進行表決大戰。（資料照，姚志平攝）

針對蔡政府開放萊豬、牛進口所修訂的9項行政命令，立法院即將在下周進行表決大戰。朝野黨團在今天下午先針對程序進行協商，確定在下周四新增院會，並要以一天的時間，處理完9項行政命令及相關修法。民進黨立院黨團總召柯建銘說，這是最後一哩路，民進黨會正面對決；國民黨團總召林為洲則說，所有表決都須各自發言，一路到晚間12點也沒關係。

蔡英文總統宣布明年元月一日開放萊豬全面進口，各部會陸續針對轄下須配合修正的行政命令送交立院「備查」，但在在野黨要求下，最後改為「審查」。由於行政命令送立院審查，有所謂的「3個月自動生效期」；因此，與萊豬相關的9項行政命令，其審查期最多只到12月25日，屆時無論立院審議進度為何，只要過了這一天就會自動生效。

因此，立法院長游錫堃今天召集朝野協商，確認9項行政命令及相關的《學校衛生法》、《食安法》修正草案將於何時進行表決。

柯建銘表示，民進黨的立場就是把表決行政命令、修法的日期，訂在25、29日兩天，總之就是正面對決、絕不閃躲，也不會用議事手段把案子蓋掉，反正已經剩下最後一哩路，國民黨要撂人就去撂人，要包圍立法院也無所謂，只要議場和諧不丟東西就好。

林為洲則強調，既然要處理，那就全部放在同一天處理完畢；況且，既然朝野也同意在下周四多召開一場院會，那就乾脆在當天一次把所有案子發言、表決完畢。對此，柯建銘持正面態度。

唯一爭執點，在於立院經濟委員會在本月初審查「行政院農委會農防字1011473960號公告」行政命令時，因民進黨未經在野黨提案發言等程序就逕自宣布「停止討論」，直接將行政命令送出委員會，引發國民黨團不滿，主張會議無效，造成下周院會是否要一併處理這項行政命令，成為朝野爭點。

但隨著表決日程逼近，國民黨團對於經濟委員會衍生的爭議儘管仍有疑義，卻也不能因此錯失表決其他行政命令的機會。因此，在今天的協商中，林為洲說，民進黨要排就排，但國民黨不會承認這項行政命令；柯建銘則說，民進黨的立場就是9項行政命令一併送院會表決。

經朝野簽字後，確定下周一至周三下午，一連三天針對修法進行細部的協商；周四則將所有議案送入院會，進行最後表決大戰。

(中時 )