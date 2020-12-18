浩鼎(4174)旗下子公司圓祥生命科技股份有限公司(圓祥)研發、並已授權的國際首創眼科雙特異性抗體用藥IBI302，已完成的單臂、開放式一期臨床試驗結果，證實用於治療與年齡相關的新生血管性黃斑部病變(nAMD)，顯示出良好耐受性和安全性，以及視力改善、視網膜水腫減輕的效果。

這項成果在上個月舉行的2020美國眼科年會線上會議以海報形式發表。IBI302是以圓祥雙特異性抗體技術開發的眼科首創型新藥，報告指出，在一期劑量遞增試驗中，31名受試者以單次玻璃體腔注射28天後，平均最佳矯正視力比基礎線提高6個字母，平均中央區視網膜厚度較基線減少141.2微米，且部分患者療效持續到給藥後6周。

目前nAMD標準治療是採用抗VEGF單株抗體治療，IBI302則在N端結合抗VEGF之外，並以雙特異性抗體技術，在C端結合抗C3b、C4b補體 (complement)作用，以抑制補體的激活，從而減輕炎性反應，達到治療和控制(nAMD)目的。

由圓祥開發的技術與產品IBI302，在2012年授權信達生物製藥公司(香港上市，股票代碼01801)，此一報告是由信達國際上首度發表，初步成果讓信達和圓祥對下一階段研發深具信心。

(時報資訊)