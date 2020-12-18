由於群聚感染持續在全國擴散，以及在擴大篩檢下，周五南韓新冠肺炎單日新增確診數連續第三天超過1000例，但基於經濟衝擊過大，該國衛生主管機關對於啟動最高級別的防疫限制措施仍然態度保守。

南韓政府周五公布，新冠狀病毒確診數增加1,062例，其中1,036例為本土病例。這是自疫情爆發以來，南韓第一次單日確診數連續3天破千例。其周三確診數達1,078例，再創新高，周四確診數為1,014例。

感染患者連日激增，使該國主管機關提高防疫應對措施至最高級別的壓力持續升高，但政府仍不願意採取行動，因為最嚴格的防疫措施將導致南韓大部分經濟與社會活動陷入癱瘓。

南韓的防疫應對機制分為5個級別，目前處於2.5級，距離最高的第3級僅差一個級距。當本土傳播病例維持在800～1000例之間長達一周，或是單日確診數較前一日暴增一倍，就可以啟用第3級措施。南韓最近的疫情幾乎已經達到這樣的條件。

惟該國衛生主管機關表示會進行更多病毒檢測，全力找出「隱藏的傳播者」，而非立即採用第3級機制。南韓總理丁世均則表示：「目前我們的首要任務是貫徹當前級別的社交距離機制，根據第3級機制，韓國約200萬家商店與設施都將被下令關閉，在進階到最高級別之前，我們也必須獲得足夠的共識」。

(時報資訊)