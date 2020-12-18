線上外語家教業者乂迪生科技(7452)與英國文化協會簽約，成為英國文化協會Aptis普思國際英語檢定的台灣區總代理，將負責Aptis普思於全台的考試推廣與考試執行。同時，乂迪生科技與台灣指標大學及英語教育機構，一同成立「Aptis普思英語素養教育策略聯盟」，整合國際英語教育、雙語教學師資培訓認證、多元化英語學習教材、Aptis普思國際英檢考試及學習履歷認證數位化，成為台灣英語力接軌國際的橋樑。

乂迪生科技董事長廖本昌表示，Aptis普思英語檢定強調生活應用的評測面向，可以協助民眾更精準找出問題，而不只是關注考試取分而無法口語溝通的啞巴英文，跟乂迪生用情境式學習提升學習成效理念不謀而合，因此於2020年取得英國文化協會Aptis普思國際英語檢定的台灣區總代理，讓台灣的雙語力有效提升。

英國文化協會考試發展策略長鍾宜君表示，注重聽、說、讀、寫的Aptis普思英語檢定，在國外行之有年，目前通行全球超過85個國家，包括新加坡、馬來西亞、日本、歐洲西班牙、奧地利等政府及教育機關，皆採納為評量標準。教育部在109年中學生英語能力調查計畫就是與英國文化協會合作，採用Aptis普思國際英語檢定。英國文化協會處長羅瑞福也進一步說明，在這項計畫中評測了全台灣400多所學校，近7000名學生的英語閱讀、寫作、口說以及聽力，為台灣目前的英語水平建立測量基準。

乂迪生科技與日盛證券在2018年底簽訂上市櫃輔導契約，今年12月8日終止登錄創櫃板，目前朝興櫃持續做準備。

(時報資訊)