消息人士向路透社透露，美國已就中國企業華為海洋（Huawei Marine）削價競標海底網路電纜所構成的安全威脅，向太平洋島國發出警告。這項標案是太平洋地區國際發展計畫一環。

華為海洋網絡有限公司近期從華為技術有限公司分拆出來，目前多數股份由蘇州的亨通光電科技有限公司持有。

直接接觸計畫細節的消息人士說，華為海洋投標的案子是由世界銀行（World Bank）和亞洲開發銀行（Asian Development Bank）贊助、金額7260萬美元的計畫，宗旨是改善太平洋島國諾魯、密克羅尼西亞和吉里巴斯的通訊。

其他投標者還有總部位於法國、隸屬芬蘭諾基亞（Nokia）公司的阿爾卡特海底網路（Alcatel Submarine Networks），以及日本資訊科技企業NEC。

消息人士指出，由於華為海洋和其他中企被要求與北京情報和安全機構合作，華府7月間已向密克羅尼西亞提出外交照會，對這項計畫表達策略上的顧慮。

消息人士表示，台灣的友邦諾魯稍早也就華為海洋參與標案一事，對密克羅尼西亞和發展機構提出警告。

密克羅尼西亞政府透過聲明向路透社表示，正在與這項計畫中的雙邊夥伴討論，「其中若干夥伴強調，必須確保電纜不會因為洞開或無法防堵網路安全相關漏洞而危及區域安全」。

依據美國與前太平洋託管地之間施行數十年的「自由加盟協約」（Compact of Free Association），美國對密克羅尼西亞負有防衛之責。

諾魯政府發言人表示，權責單位正檢視投標，利害關係人也正在處理「技術和行政問題」，以確保這項計畫順利發展，不過並未詳加說明。

美國國務院東亞暨太平洋事務局並未回應置評要求。

路透社披露美國發出關於華為海洋的警告後，中國外交部發言人汪文斌表示，美國在抹黑中國企業。

消息人士透露，第3個涉及此事的島國吉里巴斯去年與台灣閃電斷交、轉而與中國復交，是目前最樂見華為海洋投標的國家。吉里巴斯政府並未回應記者提問。

海底電纜的數據傳輸能力遠勝衛星，在國際通訊方面扮演中樞角色，因此在太平洋地區逐漸成為外交領域中的敏感議題。

根據2名消息人士說法，這項稱為「東密克羅尼西亞電纜」（East Micronesia Cable）的計畫可能會拆分辦理，但華為海洋在採購過程中的出價比競爭對手低逾20%。

消息人士指出，若純粹以投標價格來考量，在發展機構監督的採購條件下，華為海洋握有極大得標優勢，回旋空間有限。

(中央社)