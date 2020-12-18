湖人前鋒庫茲馬(Kyle Kuzma)今年出現信心危機，他近來面對媒體提問，已經兩次搖頭表示不知自己在湖人該做什麼。儘管他熱身賽表現亮眼，但是等到例行賽開打，安東尼戴維斯(Anthony Davis)拿回4號位置之後，庫茲馬又要去坐板凳。

庫茲馬說：「我想我的生涯(目前3年)角色每年都在改變，相較其他人，我總是必須調整自己去對比賽做出貢獻。」庫茲馬2017年被籃網首輪選上，旋即賣給湖人換取羅素(D'Angelo Russell)。2018-19球季庫茲馬打出生涯最佳成績，接下來「一眉哥」戴維斯加盟，庫茲馬從先發大前鋒降為替補，場均18.7分下跌到12.8分。

湖人總教練佛格(Frank Vogel)解釋，庫茲馬的主要角色仍是得分與加強防守能力。當然他最好快點適應在先發和替補之間切換。戴維斯理解他的困境：「兩年前詹姆斯(LeBron James)來了，他為此做出調整。去年我來了，他又得調整。我覺得他做得很棒，防守也有進步。」

庫茲馬目前有續約資格，明年季末將成為受限的自由球員，趁著球隊人手充裕，最好快點幫助他找回信心。庫茲馬今年首度打季後賽，21戰全都上場，平均10分、3.1籃板。

(中時新聞網)