蘋果（Apple）自2019年宣告鎖定硬體、軟體、服務等三大領域的企業發展策略之後，推廣旗下服務產品的力道就明顯逐步增強。除了Apple TV登陸了更多智慧電視、遊戲主機平台外；針對Apple Music則是持續透過各式促銷方法，邀請用戶試用，以期留下客戶。而蘋果的最新的合作觸角，則是延伸到了TikTok之中。

蘋果藉由在TikTok平台上推廣Apple Music的音樂播放列表，來提供iOS平台用戶長達四個月的Apple Music試用期。一般來說，蘋果針對Apple Music提供的試用期是三個月，一人僅能適用一次。如果你還沒有試用過Apple Music，也正巧是TikTok使用者的話，則可在2021年1月4日前啟用這項限期優惠。

而事實上，Apple Music先前透過已收購的音樂辨識平台Shazam，在2021年1月17日前，提供長達5個月的Apple Music適用資格。如果你沒有啟用過這項優惠，只要下載Shazam並且請它為你辨識一首歌曲，就有機會獲得這項優惠。

身為蘋果旗下的串流音樂服務，Apple Music自然是跟蘋果裝置整合的最好的串流服務，既可以在各種蘋果裝置中聆聽（也提供網頁版），當你擁有HomePod，返家途中在iPhone中聆聽的音樂，回到家後就能讓HomePod無縫接軌替你持續播放。

如果試聽了Apple Music後想要持續付費訂閱，一般使用者每月是NT$150元，家庭方案則是每月NT$240，可與額外5位家人一同共享，還可訂閱Apple One方案，每月則是NT$315（還有iCloud雲端儲存空間、Apple TV+以及Apple Arcade）。學生則可享每月NT$70的訂閱價格，並同時享有收看Apple TV+的資格。

(科技)