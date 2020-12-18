精神科醫師蘇偉碩長期關注萊豬、萊牛議題，近期遭政府「查水表」。退輔會原預計下午2時開記者會，呼籲勿以以榮總醫師身分發表「不實言論」，被視為加入追殺行列，但下午臨時喊卡。面對頻頻出現的噤聲壓力，蘇偉碩表示，看法不一樣沒關係，希望有機會和陳時中、蘇貞昌公開討論，不要用中世紀宗教法庭的方式處理科學爭議。

蘇偉碩曾在2012年受邀替民進黨上課，談萊劑食安議題，也曾與民進黨一起走上街頭反萊牛。如今面對萊豬、30月齡以上萊牛開放進口，他仍高調反對，近期卻遭衛福部以假訊息為名告發，收到偵訊通知書，甚至被要求在聖誕節晚上赴高雄到案說明。今日退輔會原訂開記者會呼籲媒體及蘇勿以榮總醫師身分發表「不實言論」，但臨時喊卡。

對於政府頻頻施以噤聲壓力，蘇偉碩表示，政府官員們都很辛苦，現在國家的防疫出了一些小小的問題，重要的是把關乎民生、國際的問題補強。他只是個小醫師，提出的論文，大家看法不一樣沒關係。

蘇偉碩表示，希望有機會和衛福部長陳時中、行政院長蘇貞昌公開討論，部長和院長也不需大動肝火，這樣對他們的身體也不好。食安議題是可以平心去談論的問題，呼籲政府不要用中世紀宗教法庭的方式處理科學爭議。

(中時 )