蘆竹區南崁地區因具備交通便利、地理區位與就業機會等優勢，人口快速成長，蘆竹區公共化幼兒園招收人數比率約32％，考量供應量仍有不足，桃園市府決定於蘆竹區中山路新建中山非營利幼兒園，可提供348名幼生入學。

中山非營利幼兒園總工程經費預估1億8640萬元，預計111學年度招生開辦，可招收348名幼生，包括3班2歲班48名及10班3至5歲班300名。規畫地下1層至地上4層樓建築物，其中1至3樓為幼兒園，4 樓為多功能活動室，並設有獨立電梯可直達4樓，提供社區辦理活動及運動使用，基地面積約2千平方公尺，樓地板面積約5千5百平方公尺，戶外活動空間約700平方公尺，新建完成後將委託非營利法人經營。

幼兒園提供多達13間幼兒活動室，為全台量體最大之非營利幼兒園，主體建築外觀採用白牆底圖概念，搭配柔和繪畫色彩，創造純淨亮彩的建築意象，空間以活動及遊戲空間為主體，搭配行政生活機能，形成優質整體建築，提供合宜的幼兒使用空間，創造幼兒場所精神，完善幼兒學習照顧環境。

桃園市長鄭文燦表示，桃園市升格前公共化幼兒園園數比率約33.85％，104學年度至109年度共增加84園，公共化據點數提升至40.48％，110至113年度預計再增加33園，讓桃園市的幼兒能就近入園。

(中時 )