中央選舉委員會今(18)日宣布，高雄市議員黃捷罷免案成立，並定明年2月6日（星期六）投票。消息曝光後，引發大批網友關注，不少人留言表示，「該是（黃捷）辭職的時候了」、「我那天就看著她被罷成功」。

中選會表示，高雄市議會第3屆議員選舉第9選舉區，原選舉區選舉人總數28萬7,829人，法定連署人人數應為2萬8,783人以上。該罷免案原連署人人數4萬1,683人，符合規定人數3萬498人，不符合規定人數1萬1,185人，已達法定連署人人數，依法應由中選會為罷免案成立之宣告。

「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」在臉書轉貼罷免案成立的新聞，並鼓勵網友留言，立刻有許多網友湧入響應。有人說：「爽，感謝各位的努力」、「大快人心！大家衝一波，讓她回家好好過年」、「舒服」、「我那天就看著她被罷成功」、「鳳山人加油，創造歷史吧」。

自前高雄市長韓國瑜被罷免後，民眾也陸續發起罷免大綠小綠民代的行動。至今日為止，除罷免黃捷案成立，罷免民進黨桃園市議員王浩宇案也早已成案，定明年1月16日舉行投票，同樣是外界關注的焦點。

(中時新聞網)