彰化線西黃姓父子差7天，相繼離世，已經印好的訃聞，原本由19歲獨子掛名治喪，葬儀社人員臨時以原子筆將其名字以方框框起，名字加框為「示亡號」，表示此人已在近期離世。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

19歲黃姓男子是家中獨子，日前父親病故，他在頭七法會晚騎車外出幫大家買消夜，卻在回程返家途中，在離家200公尺外發生車禍身亡，父子倆告別式僅相隔1天。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

父病死頭七日當晚 19歲獨子買消夜在靈堂200米外旁遭撞飛身亡

彰化縣線西鄉1對黃姓父子將在本周末19、20日兩天相繼出殯，19歲獨子在父親頭七法會當晚遭撞畫面曝光，令人看得怵目驚心，喪家一連送走父子2人，親友都十分哀傷，不願多談。

線西鄉頂犁村56歲黃父本月8日因病過世，告別式在明天上午舉行，不料13日深夜，舉行頭七法會當晚，19歲獨子出門買消夜給守靈的家人吃，回程卻在靈堂200公尺外遭遇橫禍，與汽車擦撞身亡，救護車到場時人已失去生命跡象。

根據路口監視器畫面顯示，黃男騎著機車在十字路口，與對象直行的白色自小客車擦撞後，人車噴飛5公尺，機車滑向路邊水泥護欄後嚴重扭曲變形，騎士騰空翻滾後重摔落地，一動也不動。

警方指出，13日深夜線西頂犁村中車路一處路口，27歲黃姓女子開車回家途中與19歲黃姓獨子的機車發生擦撞，獨子被撞飛後緊急送醫仍傷重不治，男子車道號誌燈為支道閃紅燈、女駕駛所在車道為幹道閃黃燈；雙方皆未酒駕。

黃父告別式訃聞上周就印好，掛名治喪的獨子竟也離世，訃聞上獨子的名字臨時用藍色原子筆框起，兒子告別式則訂在20日、即父親告別式隔天，緊急改由黃父的長兄、即黃男的大伯父協助後事處理；家屬對家中一連走了2人，哀傷到不願多談。

禮儀社人員則指出，訃聞上往生者的家屬列表，配偶為未亡人，多數由男丁掛名治喪，而往生者的親眷家屬名單，家族內同姓氏親友只印名字不印姓，已故者名字會以方框框起，代表名單中此人已離世，做為區隔。

(中時 )