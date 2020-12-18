年節到！許多民眾會赴各地超市採買年節用品，包括魚、豬、雞、鴨或當季水果等，農委會再砸1.6億元祭出滿千送250元農遊券，從12月25日至明年2月10日為止，無論是至農漁會超市、農產嘉年華合作電商平台或農委會舉行的活動採買登錄成功即可明年3月領取農遊券。

農委會副主委陳添壽指出，許多人會在過年前採買農特產，因此在此時推出買1000就送農遊券，而農遊券預計在明年3月2日發送，期待能藉此帶動淡季的消費，而贈送的農遊券則使用至4月30日為止，每人限領取一張，但如果一家4口消費滿4000元，分批登記則可以領取4張共1000元農遊券。

農委會輔導處處長陳俊言表示，先前農遊券發出500萬張、共使用448萬餘張，效益達45億餘元，此次預計加發農遊券預算約1.6億元，張數可望達66萬張，預估帶來9.5億元效益。

陳俊言指出，若是民眾參與農委會辧理的各項活動則金額可以單日累計至1000元再去服務處登記，但如果是赴農漁會超市等則需要單筆滿1000元才能登記。

(中時 )